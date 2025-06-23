Motor sporlarının efsane ismi Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen motor sporları festivalinde hem korkuttu hem de gururlandırdı. Sıralama turunda kaza geçiren minik sporcu, ana yarışta sergilediği üstün performansla birinci gelerek podyumun zirvesine çıktı.
Festivalin sıralama seansında yaşanan kazada Zayn'ın motosikleti virajda kontrolünü kaybederek devrildi. O anlar pist kenarındaki izleyiciler için adeta bir şok anıydı. Nefesler tutuldu, sağlık görevlileri anında müdahale etti. Neyse ki endişe verici bir durum yaşanmadı.
Yarış sonrası yapılan kontrollerde Zayn'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ciddi bir yaralanma bulunmadığı bildirildi. Ailesi de küçük sporcunun moralinin yerinde olduğunu ve yarışmaya devam etmesinde herhangi bir engel olmadığını duyurdu.
Son Dakika › Magazin › Pistte korku dolu anlar! 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi - Son Dakika
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