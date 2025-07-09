Polatlar davasında "kara para" iddiasını ortaya atan gizli tanıktan ilk ifade - Son Dakika
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Polatlar davasında "kara para" iddiasını ortaya atan gizli tanıktan ilk ifade

Polatlar davasında "kara para" iddiasını ortaya atan gizli tanıktan ilk ifade
09.07.2025 11:05
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Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı kara para aklama davasında kara para iddiasını ortaya atan gizli tanık ilk kez konuştu. Derkan Başer ile Engin Polat arasında bir bağlantı olduğunu duyduğunu Gizli tanık Mert, "Engin Polat'ı sadece bir kez gördüm, işlerine şahit olmadım" dedi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bugün görülen duruşmaya Sezgin Polat ve Engin Polat katıldı. Dilan Polat ise gelmedi.

GİZLİ TANIK İLK KEZ KONUŞTU

Emrullah Erdinç'in haberine göre, bugünkü duruşmayı diğerlerinden ayıran en önemli detay ise gizli tanık ifadesi. Kara para aklama iddialarını ilk kez ortaya atan ve soruşturmanın fitilini ateşleyen kişi olarak bilinen gizli tanık "Mert", bugün ilk kez mahkemede konuştu. Gizli tanık "Mert", mahkemeye uzaktan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak ifade verdi.

Gizli tanık Mert, uzaktan bağlantıyla verdiği ifadesinde illegal bahis şirketi sahibi Derkan Başer ile Engin Polat arasında bir bağlantı olduğunu duyduğunu söyleyerek, "Engin Polat dışında hiçbir sanığı bizzat görmedim" dedi.

"İŞLERİNE ŞAHİT OLMADIM"

"Engin Polat'ı sadece bir kez gördüm, işlerine şahit olmadım" diyen gizli tanık Mert, 2018 Haziran sonunda Ukrayna'da Derkan Başer'le görüştüğünü, Engin'in orada olmadığını belirtti.

Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz, gizli tanığın ifadesine ilişkin "Tanık, Engin Polat'ın hangi eyleminin suç teşkil ettiğini söylemedi. Bizzat şahit olduğu bir olaydan da bahsetmedi. Müvekkilimin yalnızca bir kez resmi yollardan yurt dışı çıkışı bulunuyor." savunmasını yaptı.

CEZAEVİNDE 9 AY KALMIŞLARDI

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Dilan Polat, Engin Polat, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Polatlar davasında 'kara para' iddiasını ortaya atan gizli tanıktan ilk ifade - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polatlar davasında "kara para" iddiasını ortaya atan gizli tanıktan ilk ifade - Son Dakika
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