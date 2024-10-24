PTT 184. Yılını Kutladı - Son Dakika
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PTT 184. Yılını Kutladı

PTT 184. Yılını Kutladı

Şırnak PTT, 184'üncü yılı dolayısıyla 184'üncü müşterisine özel pul koleksiyonu hediye etti.

24.10.2024 10:33
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Şırnak PTT Başmüdürlüğü, 184'üncü yıl kutlamaları nedeni ile 184'üncü müşterisine sürpriz yaptı.

23 Ekim 1840 yılında kurulan Posta Telefon Telgraf A.Ş. (PTT A.Ş.) 184'üncü yıl kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şırnak PTT Başmüdürlüğü kutlamalar kapsamında 184'üncü müşterisine özel sürpriz yaparak, pul koleksiyonu hediye etti. PTT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan özel pul koleksiyonu 184'üncü müşteri olan Songül Belge isimli Şırnaklı vatandaşa PTT Şırnak Başmüdürü Orhan Zeyrek tarafından verildi. Zeyrek, "Milli değerleri koruyan ve yaşatan, 184 yıllık tarihinde her koşulda üstlendiği kritik görevleri başarıyla yerine getiren PTT AŞ, gerek son yıllarda küresel ölçekte yaşanan sağlık krizi gerekse ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi gibi olağanüstü gelişmelere rağmen büyük bir çaba ve emekle çalışarak her türlü zorluğun üstesinden gelen personelinin özverili çalışmalarıyla vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermek için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bizler bugün PTT'nin 184'üncü yıl kutlamaları kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan özel pul koleksiyonumuzu, 184'üncü müşterimiz olan Songül kardeşimize vermekten gurur duyduk. Vatandaşlarımızın PTT ile çalışma istekleri, PTT üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek istemeleri bizleri ayrıca çok mutlu ediyor. Songül kardeşimizi de tebrik ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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