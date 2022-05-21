Rafet El Roman'dan şampiyon Trabzonspor'a şarkı! - Son Dakika
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Rafet El Roman'dan şampiyon Trabzonspor'a şarkı!

21.05.2022 14:07

Her fırsatta Trabzonsporlu olduğunu söyleyen Rafet El Roman şampiyon takıma şarkı yaptı ve şarkının adını "Işıl Işıl" koydu. Ünlü sanatçı, Trabzonspor şarkısını 22 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Şarkıcı Rafet El Roman, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor için 'Işıl Işıl' adını verdiği bir şarkı yaptı. Şampiyonluk akşamında şarkının kısa bir bölümünü takipçileriyle paylaşan El Roman'ın şarkısı kısa sürede büyük beğeni toplamıştı.

ÇOCUKLUĞUNDAN BU YANA TRABZONSPOR'U DESTEKLİYOR

Çocukluğundan bu yana Trabzonspor'u destekleyen Rafet El Roman, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve "Işıl Işıl" adını verdiği Trabzonspor şarkısını 22 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de camianın ve müzikseverlerinin beğenisine sunacak. Şarkıcı, bordo mavili kulüple özdeşleşmiş kelimeleri barındıran şarkısını tüm Trabzonspor camiasına armağan ediyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Rafet El Roman'dan şampiyon Trabzonspor'a şarkı! - Son Dakika


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