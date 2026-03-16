Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müzik menajeri Ferhat Karagöz'ün şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede rapçi Blok3 ve yapımcı Maruf Yöntürk hakkında silahlı tehdit ve yağmaya teşebbüs dahil birçok suçlamayla 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul'da müzik menajeri Ferhat Karagöz'ün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sahne adı Blok3 olan rapçi Hakan Aydın ve yapımcı Maruf Yöntürk hakkında ciddi suçlamalar yer aldı. Savcılık, sanıklar hakkında 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.

BİLARDO SOPASIYLA DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

İddianameye göre Ferhat Karagöz, yapımcı Maruf Yöntürk tarafından Kağıthane'de bir adrese çağrıldı. Karagöz'ün ifadesine göre burada çıkan tartışma sırasında önce yumruk ve bilardo sopasıyla darp edildi. Ardından "Seni yaşatmam" sözleriyle tehdit edildiği ve başına silah dayatılarak 850 bin TL para istendiği öne sürüldü.

BLOK3'ÜN DE YUMRUK ATTIĞI İDDİASI VAR

Emrullah Erdinç'in haberine göre; olay sırasında mekana gelen rapçi Blok3'ün de Karagöz'e yumruk attığı iddia edildi. Olayla ilgili hazırlanan savcılık iddianamesinde sanıklar hakkında birden fazla suçlama yöneltildi.

12 YILDAN 25 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede sanıklar hakkında "kişiyi silahla ve cebirle hürriyetinden yoksun kılma", "gece vakti silahla yağmaya teşebbüs", "tehdit", "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlamaları yer aldı. Savcılık, bu suçlamalar kapsamında 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Öte yandan iddianamede Maruf Yöntürk'ün tutuklu yargılanması istenirken, rapçi Hakan Aydın hakkında ise basit yaralama suçundan dosyanın ayrılması talep edildi.

Magazin, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 13:25:09. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.