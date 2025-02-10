Modacı Raşit Bağzıbağlı, ailesinin tasarımcı olmasına karşı çıkmasını, üniversiteyi neden bıraktığını ve kariyerinde yaşadığı zorlukları anlattı. Moda dünyasındaki önyargılara dikkat çeken Bağzıbağlı, başarılı bir modacı olmak için belirli kalıplara uymanın gerekmediğini söyledi. Ayrıca, kariyerinde Nurgül Yeşilçay'ın büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
Raşit Bağzıbağlı, ailesinin kendisinin tasarımcı olmasını istemediğini ve bunun sebebinin duydukları endişeler olduğunu belirtti.
Bağzıbağlı, akademik hayatını kendi isteğiyle yarıda bıraktığını ve üniversite eğitiminin kendisine uygun olmadığını ifade etti.
Moda dünyasında başarılı olmak için verdiği mücadelenin kolay olmadığını belirten ünlü modacı, kariyerinde en büyük destekçilerinden birinin Nurgül Yeşilçay olduğunu dile getirdi.
Kendi kimliğiyle ilgili konuşan Bağzıbağlı, kadınsı bir enerjisi olmadığını ve kendisini bu şekilde hissetmediğini söyledi.
Moda dünyasında sıkça dile getirilen önyargılara yanıt veren Bağzıbağlı, başarılı bir modacı olmak için cinsel yönelimin bir kriter olmadığını vurguladı.
Son Dakika › Magazin › Raşit Bağzıbağlı: İyi bir modacı olmak için gay olmaya gerek yok - Son Dakika
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