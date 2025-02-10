Raşit Bağzıbağlı: İyi bir modacı olmak için gay olmaya gerek yok - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Raşit Bağzıbağlı: İyi bir modacı olmak için gay olmaya gerek yok

Raşit Bağzıbağlı: İyi bir modacı olmak için gay olmaya gerek yok

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Moda dünyasında karşılaştığı önyargılardan, ailesinin meslek seçimine tepkisine ve kariyerindeki dönüm noktalarına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Bağzıbağlı, başarılı bir modacı olmak için cinsel yönelimin bir kriter olmadığını vurguladı.

10.02.2025 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Modacı Raşit Bağzıbağlı, ailesinin tasarımcı olmasına karşı çıkmasını, üniversiteyi neden bıraktığını ve kariyerinde yaşadığı zorlukları anlattı. Moda dünyasındaki önyargılara dikkat çeken Bağzıbağlı, başarılı bir modacı olmak için belirli kalıplara uymanın gerekmediğini söyledi. Ayrıca, kariyerinde Nurgül Yeşilçay'ın büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

"AİLEM TASARIMCI OLMAMI KATİYEN İSTEMEDİ, KÖTÜ YOLA DÜŞERİM DİYE KORKTULAR"

Raşit Bağzıbağlı, ailesinin kendisinin tasarımcı olmasını istemediğini ve bunun sebebinin duydukları endişeler olduğunu belirtti.

Raşit Bağzıbağlı: İyi bir modacı olmak için gay olmaya gerek yok

"ÜNİVERSİTEYİ TERK ETTİM, OKUMAK İSTEMEDİM"

Bağzıbağlı, akademik hayatını kendi isteğiyle yarıda bıraktığını ve üniversite eğitiminin kendisine uygun olmadığını ifade etti.

Raşit Bağzıbağlı: İyi bir modacı olmak için gay olmaya gerek yok

"GÜZEL ELBİSELER ÇIKARAMADIM, İYİ ÇALIŞAMADIM, BENİ KURTARAN NURGÜL YEŞİLÇAY OLDU"

Moda dünyasında başarılı olmak için verdiği mücadelenin kolay olmadığını belirten ünlü modacı, kariyerinde en büyük destekçilerinden birinin Nurgül Yeşilçay olduğunu dile getirdi.

Raşit Bağzıbağlı: İyi bir modacı olmak için gay olmaya gerek yok

"BEN KENDİMİ KADIN GİBİ HİSSETMİYORUM, DİŞİL BİR ENERJİM YOK"

Kendi kimliğiyle ilgili konuşan Bağzıbağlı, kadınsı bir enerjisi olmadığını ve kendisini bu şekilde hissetmediğini söyledi.

Raşit Bağzıbağlı: İyi bir modacı olmak için gay olmaya gerek yok

"İYİ BİR MODACI OLMAK İÇİN GAY OLMAYA GEREK YOK"

Moda dünyasında sıkça dile getirilen önyargılara yanıt veren Bağzıbağlı, başarılı bir modacı olmak için cinsel yönelimin bir kriter olmadığını vurguladı.

Gökay Kalaycıoğlu, Raşit Bağzıbağlı, Nurgül Yeşilçay, Kültür Sanat, Kültür Sanat, Magazin, Magazin, Yaşam, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Raşit Bağzıbağlı: İyi bir modacı olmak için gay olmaya gerek yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:47:45. #1.13#
SON DAKİKA: Raşit Bağzıbağlı: İyi bir modacı olmak için gay olmaya gerek yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.