Recep Demiray, Londra Moda Haftası\'nda Türk moda rüzgarı estirecek

Moda dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olan Londra Moda Haftası, 16-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Aralarında dünyaca ünlü markaların da yer aldığı pek çok firmanın etkinliklerine sahne olan Moda Haftası'nda özel tasarımlarını sergileyen isimlerden biri de uluslararası modacı Recep Demiray olacak.
Geçtiğimiz yıl Milano Moda Haftası'nda sergilediği koleksiyonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Recep Demiray, bu kez İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk moda rüzgarı estirecek. Leonardo Royal Tower Bridge London Hotel'de 17 Şubat akşamı düzenlenecek defilede Recep Demiray, 2024 sonbahar-kış kolesiyonunda yer alan 20 tasarımı sunacak. Ünlü Türk model Tuğçe Aral baş manken olarak podyumda yürüyecek. Defileden elde edilecek gelirin kendisi için özel anlamı olan bir sosyal sorumluluk projesinde değerlendireceğini belirten Recep Demiray, "Londra'da ülkemi temsil edecek olmaktan dolayı çok gururluyum. Giorgina Ferri sponsorluğunda yapacağım bu defileden elde edilecek gelir ile memleketim olan Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Selman Köyü Orta Okulu öğrencilerine bir kütüphane kuracağız" dedi. - İSTANBUL
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