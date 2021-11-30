Üsküdar'da bir restoranda tartıştığı iş insanı Kerem Kamışlı'yı iterek denize attığı gerekçesiyle Yiğit Marcus Aral'ın, "olası kastla öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

DURUŞMAYA KATILMADI

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Kerem Kamışlı ile tutuksuz sanık Yiğit Marcus Aral katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık Yiğit Marcus Aral'ın avukatı, müvekkilinin yurt dışında olduğunu, Türkiye'ye dönmek için bilet aldığını ancak Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, bu nedenle öncelikle istinabe yoluyla dinlenilmesini istediklerini söyledi.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM, BİTİRİRİM" DEMİŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenilen E.K., olayın gerçekleştiği restoranda şef olarak çalıştığını belirterek, "Olay günü Şevval Şahin ile Kerem Kamışlı restorana geldi. 40 dakika sonra deniz yoluyla Yiğit Marcus Aral geldi. Onların masasına giderek oturdu. Tartışmaya başladılar. Sanık, Kerem Kamışlı'ya 'Seni öldürürüm, bitiririm.' dedi. Daha sonra küfür ederek sandalyeyle beraber Kamışlı'yı denize attı. Boğaz çok akıntılı olduğu için biz denize atlayamadık. Masa örtülerini denize sarkıttık. Masa örtülerine tutundu. Biz o şekilde müştekiyi yukarı çıkardık. Biz müştekiyi çıkarırken sanık elindeki telefon ile fotoğraf ya da video çekiyordu" diye konuştu.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Müşteki Kerem Kamışlı'nın avukatı, duruşmaya katılmayan sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yiğit Marcus Aral'ın avukatının müvekkilinin istinabe yoluyla dinlenilmesi talebini reddetti. Sanık Aral'ın savunma vermekten kaçtığının anlaşıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (AA)