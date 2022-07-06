Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor - Son Dakika
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Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor

06.07.2022 16:36

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sevmek Zamanı dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. Dizi 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Esas kız ile esas oğlanın olduğu duygusal anlatımlı bir yaz dizisi daha sürükleyici özelliği yakalayamayarak hüsrana uğramış oldu.

Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı 20 Haziran'da izleyiciyle buluştu. Kağan ve Firuze'nin imkansız aşkını anlatan diziden kötü haber geldi.

FİNAL YAPACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan Sevmek Zamanı, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. 3. bölümü yayınlanan Sevmek Zamanı dizisi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Reytinglerde başarılı olamayan Sevmek Zamanı dizisi final yapıyor

SEVMEK ZAMANI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Firuze, hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Firuze, onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.

Başrollerinde Deniz Işın ile İlhan Şen'in yer aldığı Sevmek Zamanı dizisinin kadrosunda Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Nimet İyigün ve Çağdaş Onur Öztürk gibi başarılı isimler de bulunuyor.

Reytinglerde başarılı olamayan Sevmek Zamanı dizisi final yapıyor
Reytinglerde başarılı olamayan Sevmek Zamanı dizisi final yapıyor
Reytinglerde başarılı olamayan Sevmek Zamanı dizisi final yapıyor
Reytinglerde başarılı olamayan Sevmek Zamanı dizisi final yapıyor
Reytinglerde başarılı olamayan Sevmek Zamanı dizisi final yapıyor
Reytinglerde başarılı olamayan Sevmek Zamanı dizisi final yapıyor
YORUMLAR
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Sevmek Zamanı, İlhan Şen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor - Son Dakika
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