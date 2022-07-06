Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor

Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı 20 Haziran'da izleyiciyle buluştu. Kağan ve Firuze'nin imkansız aşkını anlatan diziden kötü haber geldi.

FİNAL YAPACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan Sevmek Zamanı, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. 3. bölümü yayınlanan Sevmek Zamanı dizisi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

SEVMEK ZAMANI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Firuze, hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Firuze, onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.

Başrollerinde Deniz Işın ile İlhan Şen'in yer aldığı Sevmek Zamanı dizisinin kadrosunda Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Nimet İyigün ve Çağdaş Onur Öztürk gibi başarılı isimler de bulunuyor.