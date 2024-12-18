Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı - Son Dakika
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Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı

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Mariah Carey, konserine gelen ve göğsünü açıp imza atmasını isteyen Rihanna'nın bu isteğini kırmadı. Carey göğsünü imzalarken mikrofonu eline alan Rihanna ise "Gerçekten ikonik bir an yaşanıyor." dedi.

18.12.2024 16:54
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Sahnelere ara veren ve artık moda-kozmetik sektöründe ilerleyeceğini duyuran dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın şarkıcı Mariah Carey konserindeki isteği magazin dünyasına damga vurdu.

RİHANNA CAREY'E GÖĞSÜNÜ İMZALATTI

Rihanna, Brooklyn'deki Barclays Center'da hayranı olduğu Mariah Carey'in Noel konserine gitti. Konser esnasında Carey, göğsünü açıp imzalamasını isteyen Rihanna'nın isteğini geri çevirmedi ve göğsüne imza attı.

"GERÇEKTEN İKONİK BİR AN"

Carey göğsünü imzalarken mikrofonu eline alan Rihanna, konserdeki kalabalığa seslenerek, "Hey, Mariah Carey şu anda göğüslerimi imzalıyor. Gerçekten ikonik bir an yaşanıyor." dedi. O ana ait görüntüler sosyal medyada binlerce tıklanma aldı.

Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey\'e imzalattı

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Son Dakika Magazin Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Cocukluk askimsin:
    biz asgari ücret derdindeyiz admin erotik zevkinin peşinde 10 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ahlak yoksulları 7 2 Yanıtla
  • Murat:
    bizim batı yalakası sözde sanatçılar şimdi hemen başlar konserde meme imzalatmaya 6 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS SEN DE IMZALAT, TANGALI 1 0 Yanıtla
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