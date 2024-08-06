Rihanna, Perfect Magazine'in kapağı için nefes kesen pozlar verdi - Son Dakika
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Rihanna, Perfect Magazine'in kapağı için nefes kesen pozlar verdi

Rihanna, Perfect Magazine\'in kapağı için nefes kesen pozlar verdi

Rihanna, Perfect Magazine'in kapağında altın vücut boyası ve cesur kıyafetlerle poz verdi. 40 sayfalık özel bölümde yer alan fotoğraflarda, ünlü şarkıcının çarpıcı fiziği ön plana çıktı. Rihanna, lüks markaların kıyafetleriyle farklı konseptlerde görüntülendi. Haberde, Rihanna'nın A$AP Rocky ile olan ilişkisi ve iki çocuk sahibi olduğu da belirtildi. Rihanna, anneliği ''efsanevi'' olarak tanımladı ve bu deneyimin hayatını değiştirdiğini söyledi.

06.08.2024 14:06
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Ünlü şarkıcı Rihanna, Perfect Magazine'in kapağında ve 40 sayfalık özel bölümünde cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

36 yaşındaki yıldız, vücudunu altın boyayla kaplayarak ve Dolce & Gabbana'nın altın rengi bikinisiyle poz vererek hayranlarını büyüledi. Fotoğrafçı Carlijn Jacobs tarafından çekilen karelerde Rihanna'nın çarpıcı fiziği ön plana çıktı.

Rihanna, çeşitli lüks markaların kıyafetleriyle farklı konseptlerde objektif karşısına geçti. Leopar desenli palto, siyah korse, uzun kollu mayo ve topuklu ayakkabılarla tamamlanan cesur görünümler dikkat çekti.

Özel hayatına da değinilen haberde, Rihanna ve partneri A$AP Rocky'nin RZA ve Riot adında iki oğulları olduğu belirtildi. Çiftin uzun yıllar arkadaş kaldıktan sonra dört yıl önce aşk yaşamaya başladığı aktarıldı.

Rihanna, 2022'de Vogue'a verdiği röportajda anne olmanın "efsanevi" olduğunu söyledi ve "Her şey. Önceki hayatınızı gerçekten hatırlamıyorsunuz, bu çok çılgınca bir şey," diye ekledi.

Bir kaynak, People dergisine Rihanna'nın annelik rolüne çok iyi uyum sağladığını ve çok ilgili bir anne olduğunu aktardı. Rihanna ise Vogue'a, "Tabii ki yeni anne olmak çılgınca. Harika. Dürüst olmak gerekirse destansı," diyerek duygularını ifade etti.

Rihanna, Perfect Magazine'in kapağı için nefes kesen pozlar verdi
Rihanna, Perfect Magazine'in kapağı için nefes kesen pozlar verdi

Rihanna, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rihanna, Perfect Magazine'in kapağı için nefes kesen pozlar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Onur Zsy: nefes kesen fotoğraflar nerede hepsi normal 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Rihanna, Perfect Magazine'in kapağı için nefes kesen pozlar verdi - Son Dakika
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