Rihanna, Perfect Magazine\'in kapağı için nefes kesen pozlar verdi

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Ünlü şarkıcı Rihanna, Perfect Magazine'in kapağında ve 40 sayfalık özel bölümünde cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

36 yaşındaki yıldız, vücudunu altın boyayla kaplayarak ve Dolce & Gabbana'nın altın rengi bikinisiyle poz vererek hayranlarını büyüledi. Fotoğrafçı Carlijn Jacobs tarafından çekilen karelerde Rihanna'nın çarpıcı fiziği ön plana çıktı.

Rihanna, çeşitli lüks markaların kıyafetleriyle farklı konseptlerde objektif karşısına geçti. Leopar desenli palto, siyah korse, uzun kollu mayo ve topuklu ayakkabılarla tamamlanan cesur görünümler dikkat çekti.

Özel hayatına da değinilen haberde, Rihanna ve partneri A$AP Rocky'nin RZA ve Riot adında iki oğulları olduğu belirtildi. Çiftin uzun yıllar arkadaş kaldıktan sonra dört yıl önce aşk yaşamaya başladığı aktarıldı.

Rihanna, 2022'de Vogue'a verdiği röportajda anne olmanın "efsanevi" olduğunu söyledi ve "Her şey. Önceki hayatınızı gerçekten hatırlamıyorsunuz, bu çok çılgınca bir şey," diye ekledi.

Bir kaynak, People dergisine Rihanna'nın annelik rolüne çok iyi uyum sağladığını ve çok ilgili bir anne olduğunu aktardı. Rihanna ise Vogue'a, "Tabii ki yeni anne olmak çılgınca. Harika. Dürüst olmak gerekirse destansı," diyerek duygularını ifade etti.