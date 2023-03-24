Rihanna'nın evine girerek evlilik teklifi eden saplantılı hayranı tutuklandı - Son Dakika
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Rihanna'nın evine girerek evlilik teklifi eden saplantılı hayranı tutuklandı

25.03.2023 10:10
Rihanna'nın evine girerek evlilik teklifi eden saplantılı hayranı tutuklandı

Rihanna, sıra dışı bir evlilik teklifiyle sarsıldı. İkinci bebeğini bekleyen ünlü şarkıcıya evlilik teklif etmek için evine giren adam, polis tarafından tutuklandı.

Uzun süredir ASAP Rocky ile birlikte olan ve hatta bu birliktelikten ilk çocuğunu dünyaya getirip ikincisini de bekleyen Rihanna, ilginç ve korkutucu bir evlilik teklifi aldı.
Kimliği belirsiz bir adamın Güney Carolina'dan Los Angeles'a gittiği ve şarkıcıya evlenme teklif etmek için Beverly Hills'teki evine girdiği bildirildi.
Olayın üzerine Rihanna'nın güvenlik ekibi polisi aradı ve adam tutuklanarak ekip otosuyla alındı.

Kaynak: Magazinkolik
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Rihanna, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rihanna'nın evine girerek evlilik teklifi eden saplantılı hayranı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rihanna'nın evine girerek evlilik teklifi eden saplantılı hayranı tutuklandı - Son Dakika
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