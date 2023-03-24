Rihanna'nın evine girerek evlilik teklifi eden saplantılı hayranı tutuklandı

Uzun süredir ASAP Rocky ile birlikte olan ve hatta bu birliktelikten ilk çocuğunu dünyaya getirip ikincisini de bekleyen Rihanna, ilginç ve korkutucu bir evlilik teklifi aldı.

Kimliği belirsiz bir adamın Güney Carolina'dan Los Angeles'a gittiği ve şarkıcıya evlenme teklif etmek için Beverly Hills'teki evine girdiği bildirildi.

Olayın üzerine Rihanna'nın güvenlik ekibi polisi aradı ve adam tutuklanarak ekip otosuyla alındı.