Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri dizisine dahil oldu

Beline kırmızı kuşak bağlayacaklardı! O andaki tepkisi de sözleri de viral oldu

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın paylaştığı İnci Taneleri dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Son yılların en yüksek ilk bölüm reyting açılışını yapan "İnci Taneleri" dizisinin 2. bölümüne Kubilay Aka'nın yanı sır Rıza Kocaoğlu da dahil oldu.

CEZAEVİNDE YATAN NUSRET'İ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha ekrana gelmeden Dilber'in pavyon dansıyla ortalığı kasıp kavuran ve akım haline gelen dizinin oyuncu kadrosu da genişliyor. İlk bölümü Youtube'ta 17 Saatte 2 milyon izlenmeyi geçen diziye Rıza Kocaoğlu da geliyor. Başarılı oyuncu dizide Nusret rolünü oynayacak. Kocaoğlu'nun hayat verdiği Nusret, ilk sahnelerde hapishanede olacak ancak ilerleyen sahnelerinde diziye hareket katacak.