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Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri dizisine dahil oldu - Son Dakika
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Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri dizisine dahil oldu

Başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, ilk bölümüyle ortalığı kasıp kavuran İnci Taneleri dizisinin kadrosuna dahil oldu. Oyuncu dizide Nusret rolünü oynayacak.

27.01.2024 - 07:37,  Güncelleme: 07:44
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Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın paylaştığı İnci Taneleri dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Son yılların en yüksek ilk bölüm reyting açılışını yapan "İnci Taneleri" dizisinin 2. bölümüne Kubilay Aka'nın yanı sır Rıza Kocaoğlu da dahil oldu.

CEZAEVİNDE YATAN NUSRET'İ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha ekrana gelmeden Dilber'in pavyon dansıyla ortalığı kasıp kavuran ve akım haline gelen dizinin oyuncu kadrosu da genişliyor. İlk bölümü Youtube'ta 17 Saatte 2 milyon izlenmeyi geçen diziye Rıza Kocaoğlu da geliyor. Başarılı oyuncu dizide Nusret rolünü oynayacak. Kocaoğlu'nun hayat verdiği Nusret, ilk sahnelerde hapishanede olacak ancak ilerleyen sahnelerinde diziye hareket katacak.

Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri dizisine dahil oldu
Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri dizisine dahil oldu
Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri dizisine dahil oldu
Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri dizisine dahil oldu
Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri dizisine dahil oldu
Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri dizisine dahil oldu
Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri dizisine dahil oldu
Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri dizisine dahil oldu
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Yasemin Baştan, Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri, Kubilay Aka, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri dizisine dahil oldu - Son Dakika


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