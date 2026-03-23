Rober Hatemo'dan şok Erol Köse iddiası: 100 milyonluk arazim onun yüzünden gitti
Rober Hatemo'dan şok Erol Köse iddiası: 100 milyonluk arazim onun yüzünden gitti

23.03.2026 21:04
Ünlü yapımcı Erol Köse'nin 16. kattan düşerek hayatını kaybetmesinden sonra sessizliğini bozan ünlü şarkıcı Rober Hatemo, vefat eden yapımcı hakkında şok edici bir iddiada bulundu. Hatemo, 2004 yılında Alaçatı'da büyük umutlarla aldığı ve bugün değeri 100 milyon lirayı bulabilecek arazisinin, Erol Köse'nin "üstü kapalı tehditleri" ve müdahaleleri sonucu elinden gittiğini öne sürdü. Hatemo, "Yine de Allah günahlarını affetsin, güle güle gitsin" dedi.

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, şarkıcı Rober Hatemo'dan gündemi sarsacak açıklamalar geldi. Köse'nin geçmişte birçok insanın canını yaktığını ileri süren Hatemo, ünlü yapımcı yüzünden Alaçatı'daki değerli bir arazisini kaybettiğini iddia etti.

"ÜSTÜ KAPALI TEHDİT EDİLDİM"

Erol Köse'nin vefatının ardından konuşan Rober Hatemo, 2004 yılında Alaçatı henüz parlamadan önce ileri görüşlü bir yatırımla bir arazi satın aldığını ancak bu yatırımın Köse tarafından engellendiğini söyledi. Hatemo, süreci şu sözlerle anlattı:

"Bütün biriktirdiğim paralarla Alaçatı'da bir arazi satın almıştım. O zamanlar oranın ne olacağını anlamıştım. Ama maalesef Erol Köse yüzünden o arazi bana yar olmadı. Bir sürü insana da böyle şeyler yaptı. Üstü kapalı bir tehdit olayı yaşandı ve o mal bana kalmadı."

"DEĞERİ ŞİMDİ 100 MİLYON OLABİLİRDİ"

O dönem "birkaç bin dolarlık bir yer" olarak küçümsenen arazinin bugün devasa bir değere ulaştığını belirten ünlü şarkıcı, maddi kaybının büyüklüğüne dikkat çekti:

"Bana mesaj attı, 'Birkaç bin dolarlık bir yer için mi böyle söylüyorsun?' dedi. O zamanlar birkaç bin dolardı ama şimdi birkaç yüz bin dolar, belki 100 milyon lira canım benim. Onun yüzünden elimden gitti."

"ALLAH GÜNAHLARINI AFFETSİN"

Konuşmasında "Ölünün arkasından konuşmuyorum, gerçekleri anlatıyorum" vurgusu yapan Hatemo, sözlerini şöyle noktaladı: "Birçok insanın canını yaktı. Yine de Allah günahlarını affetsin, güle güle gitsin. Daha fazla kötü konuşmak istemiyorum."

Son Dakika Magazin Rober Hatemo'dan şok Erol Köse iddiası: 100 milyonluk arazim onun yüzünden gitti - Son Dakika

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Katar’daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi Katar'daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi
3 şut çeken rakiplerine kaybetti Osman Özköylü’nün isyanı öyle böyle değil 3 şut çeken rakiplerine kaybetti! Osman Özköylü'nün isyanı öyle böyle değil
Küba: ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyoruz Küba: ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyoruz

20:32
Fenerbahçe’ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
20:04
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu
Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
19:30
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
19:07
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye’ye geri döneceğim
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye'ye geri döneceğim
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
18:05
Trump “İçeriden birileri“ demişti ABD’nin İran’da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
Trump "İçeriden birileri" demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
SON DAKİKA: Rober Hatemo'dan şok Erol Köse iddiası: 100 milyonluk arazim onun yüzünden gitti - Son Dakika
