RTÜK'ten Yasak Elma'ya "metres" cezası!

RTÜK, küfür ve argo ifadelerin kullanıldığı gerekçesiyle FOX TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' dizisine idari para cezası verdi. Dizideki sık sık ağızlardan düşmeyen 'metres' vurgusu RTÜK'ün dikkatini çekti.

"ADAM NE KARISINI NE AİLESİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Dizideki sahnelerde geçen 'İki tane iyi arkadaş varmış böyle birbirlerinin evine girip çıkan cinsten, birisi diğerinin kocasıyla birlikteymiş….Hayır sanki dünyada ilk defa böyle bir şey oluyormuş gibi konuşuluyor da. Günümüzde herkes yapıyor.', 'Ayrıca herkes beni 'metres' ilan ediyor ama karşımdaki adam ne ailesini ne karısını düşünüyor' şeklindeki diyaloglar ayrıntısıyla incelendi.

KARARIN GEREKÇESİ

Gayrimeşru ilişkilerin 'eğlence' adı altında masumane gösterildiğini, toplumsal manada olumsuz bir kavram olan 'metres' kelimesinin normalleştirildiğini, hatta çocuğun olduğu bir sahnede kullanıldığını, aile kavramıyla ilgili olumsuz şakalar yapıldığını, aldatılan kadınların küçük düşürüldüğünü, Türk toplumunun genel ahlak kavramı ve milli-manevi değerleriyle bağdaşmayacak çeşitli ifadelerin izleyicilere aktarıldığını tespit eden RTÜK, dizinin aile mefhumunun kapsadığı değerlerin erozyona uğramasına ve aile üyelerinin birbirlerine yönelik olumsuz davranışlarının toplum tarafından kanıksanarak topluma zarar verici nitelikte olduğuna karar vererek yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uyguladı.