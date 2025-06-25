Sabri Ugan Entübe Edildi

TECRÜBELİ spor spikeri Sabri Ugan'ın tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği bildirildi.

Geçen hafta sosyal medya hesabından 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirten Sabri Ugan'ın pazar günü yoğun bakıma alındığı bugün ise entübe edildiği yakınları tarafından bildirildi.

62 yaşındaki ünlü spor spikerinin yakın çevresinden alınan bilgiye göre yakalandığı kanserin son evrede olduğu ve ayrıca beyne giden damarlarda tıkanıklık sorunu yaşadığı belirtildi.

Ugan sosyal medyasından; "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" açıklaması yapmıştı. Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan ise sosyal medya hesabından babasının sağlık durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor."