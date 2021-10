Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı! Asya ve Aras yakınlaşıyor

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi bu akşam 35. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin merak edilen yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı.

ARAS VE ASYA ÖPÜŞÜYOR

Kazadan sonra her şeyi unutan Aras, Asya'ya adını hatırladığını söylüyor. Zorlu süreçte kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan Asya'ya karşı bir şeyler hissetmeye başlayan Aras "Biliyor musun her yerde sen varsın. Uyandığımda, gözümü açtığımda, baktığım bütün eşyalarda, insanların yüzünde, gökyüzünde... Her yerde sen varsın. içimde bir karanlık var ve o karanlığı aydınlatan çok güzel bir ışık var" diyor. Sık sık birlikte zaman geçiren Asya ve Aras iyice yakınlaşarak öpüşüyor. Volkan ise Aras ve Asya'yı öpüşürken görüyor.

MELİH, DERİN'İN YÜRÜYEBİLDİĞİNİ GÖRDÜ

Son bölümde eşiyle tartıştığı için kardeşi Melih'in evine gelen Gönül, kızı Derin'i de yanına çağırdı. Volkan'ın arabasını Asya'nın evinin önünde gören Derin ise merakına yeni düşerek bahçeden evi izlemeye çalıştı. Tekerlekli sandalyede olduğu için göremeyen Derin, yerinden kalkarken eve bakarken Aras'ı gördü. O esnada dışarı çıkan Melih ise yeğeni Derin'in yürüyebildiğini gördü.