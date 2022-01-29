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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU - Son Dakika

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

29.01.2022 11:20
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'de toprağa verildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıl evli kaldığı iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Yeşilköy'de meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi.

"ONUN YERİNE KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Ece Erken, taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise, elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile geldi, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü. Cenazenin camiye getirilmesinin ardından taziyeleri kabul eden Ece Erken, tabuta sarıldı. Erken, güçlükle ayakta durdu.

ESKİ EŞİ DE CENAZEYE KATILDI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2020 yılında iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli'den olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Cenaze törenine, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'nin de katılması dikkat çekti. Kocadereli, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun annesinin koluna girerek moral verdi.

"NURLAR İÇİNDE UYUSUN"

Eski kayınvalidesini zor gününde yalnız bırakmayan Kocadereli, törenin ardından gece geç saatlerde Instagram hesabından bir açıklamada bulundu.

İki çocuğunun babasına son vazifesini yaptığını söyleyen Benan Kocadereli, "Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım ve ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalpli hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Dün akşam Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ece Erken kimdir?

11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri "adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

BENAN KOCADERELİ KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nın eski eşi Benan Kocadereli, 2020 yılında yaptığı açıklamada, "İhanete kadar çok mutlu bir yuvamız vardı" demişti.

Benan Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, Rize, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU - Son Dakika
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