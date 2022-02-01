Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Öldürülmesi Sonrası Seyhan Soylu'dan Flaş İddia

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı. Seyhan Soylu, bu olayın yalnızca kişisel bir konu değil, örgütsel bir konu olduğunu söylemiş ve yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

PROGRAMDA CİNAYET KONUSU MASAYA YATIRTILDI

Programda Mahmutyazıcıoğlu cinayeti konuşuldu, birbirinden çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Seyhan Soylu olayda adı geçen ve Ece Erken' in hedef gösterdiği iş insanı Fatih Sipahi ile ilgili "Fatih Sipahi'yi tanırım. Bir güzellik merkezi sahibi olan bir kadının sevgilisiydi. Hanımefendinin yerini kurşunlamıştı. Ama mafya değil iş adamı. Bu kurşunlanma olayını da kadına olan aşkından yapmıştı. Ece ile olayı da şu; Şafak'ın cinayetiyle ilgili aranılan son bir isim kaldı, o katil de Fatih Sipahi'nin evinde saklanıyor. Ece bunu tespit ediyor. İhbar ediyor, Fatih Sipahi avukatıyla birlikte ifade veriyor. Ece, Fatih Sipahi ile ilgili suçlamalarına devam ediyor; 'Benim eski eşimin kız kardeşiyle işbirliği yapıp beni öldürtmek için adam tuttu' diyor" diye açıklama yaptı.

Seyhan Soylu ilk defa canlı yayında açıklama yaparak, Şafak Mahmutyazıcığlu' nun Ece ile evlenmeden önce telefonda görüştüklerini söyleyerek bomba açıklamalarda bulundu.

"EŞİMDEN BOŞANMAK İSTEMİYORUM"

Soylu, "Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan hanımla da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar.

Bana dedi ki; 'İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece'nin ısrarı olmamış olsa. Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen' dedi. Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi.

Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size. ve şafak bana dedi ki o dönem de bazı şeyleri kardeşimin üzerine yaptığım için kıyamet koptu dedi. Ateşe düştüm ben dedi" şeklinde konuştu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Ünlü avukat, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.