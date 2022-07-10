Safiye-Faik ikilisi Bodrum'da tatilcileri coşturdu - Son Dakika
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Safiye-Faik ikilisi Bodrum'da tatilcileri coşturdu

10.07.2022 11:28
Safiye-Faik ikilisi Bodrum'da tatilcileri coşturdu

Bayram'ın birinci günü Bodrum Azka Otel'de sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk ikilisi repertuarları ile kulaklara, esprileri ile kalplere bayram coşkusu yaşattı.

Bayram'ın birinci günü Bodrum Azka Otel'de sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk ikilisi repertuarları ile kulaklara, esprileri ile kalplere bayram coşkusu yaşattı.

Bardakçı koyunda bulunan Azka Otel sahnesinde unutulmaz bir performansa imza atan ikili, rezervasyonları günler öncesinden dolan konserlerinde kendilerini dinlemeye gelenlere tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekti. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Safiye Soyman, "Hem sezonun açılış sahnesi hem de bayramın birinci günü hep beraberiz. Azka Otel bizim evimiz gibi. Her yıl burada çıkıyoruz. Buradan herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

"Tek taşımı kendim aldım"

Muhabirlerin kıyafetini gelinliğe benzetmesi üzerine, Faik Bey'den yeniden bir evlenme teklifi gelir mi sorusuna, "Gönlümü fethetmesi, kendisini yenilemesi lazım. Ben tek taşımı kendim aldım. Faik cimrilikte bir numaradır. Ben zaten kendimi aşmışım bu saatten sonra bana hediye alsa ne olur almasa ne olur. Zamanında gezdik tozduk her şeyi yaşadık. Artık bunlara takılmam" dedi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan ikili sanatçı, muhteşem performansıyla müzikseverlere büyük alkış alırken, Saik-Faik ikilisi eğlenceli tavırlarıyla da tatilcileri coşturdu.

Yaz boyunca Gülşen, Özcan Deniz, Hülya Avşar, Funda Arar, Safiye Soyman-Faik Öztürk, Kubat, Kuşum Aydın gibi birçok ünlü sanatçıya ev sahipliği yapacak olan Azka Otel, tatilcileri müzik ve eğlenceye doyuracak. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Safiye-Faik ikilisi Bodrum'da tatilcileri coşturdu - Son Dakika

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