Şahan Gökbakar\'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, uzun süredir Marmaris'teki lüks villasıyla gündemdeydi. Gökbakar'ın, Marmaris'in gözde turistik noktalarından Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında yer alan Delikyol mevkisinde, yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen bir koyda Ankara'daki bir profesörden 2021 senesinde yaklaşık 10 milyon TL'ye dubleks bir villa satın aldığı biliniyordu.

Ancak komedyenin bu koyda yaptığı bazı düzenlemeler kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

İddiaya göre, Gökbakar villanın önündeki sahil şeridine izinsiz bir iskele yaptırdı, "Özel Mülktür, Girilmez" yazılı bir tabela astı ve bölgeye deniz kumu döktürerek, zodyak bot aracılığıyla tonoz bıraktırdı.

Söz konusu müdahaleler üzerine gelen şikâyetler doğrultusunda, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü inceleme başlattı. Gazete Magazin'in haberine göre, inceleme sonucunda, Datça - Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan ve "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsünde olan bölgede inşa edilen iskelenin kaçak olduğu belirlendi.

Açılan dava sonunda, Gökbakar'ın yaptırdığı iskelenin yıkılmasına mahkeme tarafından onay verildi. Böylece, "özel mülktür" tabelasıyla girişin engellendiği iskele, hukuki süreç sonucunda yıkıldı.