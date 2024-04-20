Şahan Gökbakar, Yılmaz Morgül'ü Taklit Etti - Son Dakika
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Şahan Gökbakar, Yılmaz Morgül'ü Taklit Etti

Şahan Gökbakar, Yılmaz Morgül\'ü Taklit Etti

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Yılmaz Morgül'ün Ateşe Düştüm şarkısını taklit ettiği bir video paylaştı. Gökbakar'ın paylaşımına Morgül kahkaha emojileriyle karşılık verdi.

20.04.2024 21:09
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Filmleri ve yayınladığı eğlenceli videolarla sık sık adından söz ettiren Şahan Gökbakar, bu sefer de Yılmaz Morgül'ü taklit etti.

Geçtiğimiz günlerde bir magazin programına konuk olan Yılmaz Morgül, Mert Demir'in bir süredir gündemden düşmeyen Ateşe Düştüm şarkısını seslendirdi.

Morgül'ün bağıra bağıra şarkı söylediği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olunca Şahan Gökbakar'da taklidini yaptı. Komedyenin filtre kullanarak dudaklarını şişirerek şarkıyı söyledi.

Gökbakar'ın "Ateşi hissettir bana" notuyla yayınladığı videoyu paylaşan Yılmaz Morgül ise kahkaha emojileriyle karşılık verdi.

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Şahan Gökbakar (@sahangokbakar)'in paylaştığı bir gönderi

Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Morgül taklidi

Kaynak: Magazinkolik

Şahan Gökbakar, Yılmaz Morgül, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar, Yılmaz Morgül'ü Taklit Etti - Son Dakika

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