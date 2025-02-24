Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz

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Şakir Paşa Ailesi dizisi, ailenin torunlarının mahkemeye yaptıkları başvuru sonucunda yayından kaldırıldı. Yalnızca 7 bölüm ekrana gelen Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar dizisinin başrollerinden Helin Kandemir alınan karara "Çok üzgünüz" diye tepki verdi.

Şakir Kabaağaçlı'nın torunları, ailenin hikayesinin çarpıtıldığını söyleyerek dizinin yayından kaldırılması için başvuru yapmıştı. Mahkeme, dizinin yayından kaldırılmasına karar verince Şakir Paşa Ailesi'nin sevenleri ve yapım ekibi yasa boğulmuştu.

"HUKUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR"

Dizinin oyuncusu Helin Kandemir, alınan karar hakkında "Şuan da bir şey söylemek çok da doğru değil. Hiçbirimizin söylemesi doğru değil sanırım. Hukuk mücadelesi devam ediyor. Bekliyoruz. Ama bir iki günlük aramız olacak" diye konuştu.

Muhabirlerin " Kendi içinizde bir değerlendirme yaptınız mı? sorusuna Kandemir, " Kimse bir şey konuşmadı. Gerçekten görevliler bütün görevlerini yerine getireceklerdir. Üzgünüz tabii ki. Çok güzel bir işimiz var. Hiç nasip olmadı doyasıya izlemek ve çekmek" yanıtını verdi.