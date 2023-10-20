Salih Bademci, Çağatay Ulusoy'la çalışmanın en kötü yanını anlattı: Sürekli yemek konuşarak birbirimizi gazlıyoruz

İstanbullu Gelin, Kiralık Aşk, İlk ve Son, Kulüp ve Terzi dizilerindeki başarılı performansının yanı sıra şimdilerde Dilek Taşı'nın başrolünü oynayan Salih Bademci, Terzi'deki partneri Çağatay Ulusoy hakkında konuştu. Bademci, Ulusoy ile çalışmanın tek kötü yanının sürekli yemek yemeleri olduğunu söyledi.

"ÇAĞATAY'LA YEMEK KONUSUNDA BİRBİRİMİZİ GAZA GETİRİYORUZ"

Defne Samyeli'nin YouTube programına konuk olan Salih Bademci, Netflix'te yayınlanan Terzi dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy'la ilgili "Onunla çalışmak nasıl?" sorusuna "Çağatay'la çalışmak çok güzel. Onunla çalışmanın tek kötü tarafı sürekli yemek konuşmamız. Ben de onun gibiyim ve birbirimizi gaza getiriyoruz. Sürekli ne yiyeceğiz öğlen, yemekte ne varmış, bir etçi var oraya mık gitsek diyoruz. Çağatay'ın baya iyi bir damak tadı var. Kendisi de yapıp yiyor" cevabını verdi.

Salih Bademci, ilk olarak TV8'de yayınlanması planlanan Terzi dizisi ilgili de "Televizyonda yayınlanacağı için rolü kabul etmemiştim. Sonra dijitale geçinde anlaştık" dedi.