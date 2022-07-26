Sanatçı Hüseyin Kağıt Harlek Termal Otel'i tercih etti - Son Dakika
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Sanatçı Hüseyin Kağıt Harlek Termal Otel'i tercih etti

26.07.2022 22:53
Sanatçı Hüseyin Kağıt Harlek Termal Otel'i tercih etti

Halk konseri vermek için Kütahya'ya gelen sanatçı Hüseyin Kağıt, Harlek Termal Otel'de konakladı.

Halk konseri vermek için Kütahya'ya gelen sanatçı Hüseyin Kağıt, Harlek Termal Otel'de konakladı.

Harlek Termal Otel Müdürü Engin Umur, sanatçı Hüseyin Kağıt ve ekibini otellerinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Doğası ve şifalı sularıyla ünlü Ilıca'ya hayran kalan Kağıt, daha sonra Kütahya Belediyesi fuar Alanı'nda konser verdi.

Kağıt, şarkılarıyla Kütahyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.(EFE-) - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Hüseyin Kağıt, Kütahya, Termal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sanatçı Hüseyin Kağıt Harlek Termal Otel'i tercih etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanatçı Hüseyin Kağıt Harlek Termal Otel'i tercih etti - Son Dakika
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