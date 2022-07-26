Harlek Termal Otel Müdürü Engin Umur, sanatçı Hüseyin Kağıt ve ekibini otellerinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Hüseyin Kağıt, Kütahya, Termal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Sanatçı Hüseyin Kağıt Harlek Termal Otel'i tercih etti - Son Dakika

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