Tansiyon problemi yaşayan Nazan Öncel, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Tansiyon problemi yaşayan Nazan Öncel, hastaneye kaldırıldı

Tansiyon problemi yaşayan Nazan Öncel, hastaneye kaldırıldı
Son Güncelleme: 06.09.2023 08:41

Başarılı şarkıcı Nazan Öncel, tansiyona bağlı ani bayılma nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Öncel, ''Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22'yi gördü'' dedi.

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Nazan Öncel, apar topar hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından hasta yatağından çektiği bir videoyu paylaşan Öncel, tansiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

"TANSİYON 22'Yİ GÖRDÜ, BAYILINCA HASTANEYE KOŞTUK"

Hasta yatağından yaptığı paylaşımda yaşadıklarından bahseden Nazan Öncel, "Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22'yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi ve saire. Sigarayla da vedalaştık."

Nazan Öncel'in paylaşımına Songül Öden ve Ata Demirer'den "Geçmiş olsun" yorumu da geldi.

Sanatçı Nazan Öncel, tansiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Nazan Öncel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tansiyon problemi yaşayan Nazan Öncel, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tansiyon problemi yaşayan Nazan Öncel, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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