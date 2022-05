Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı

Ünlü oyuncunun, Roma'da aylık kirası 10 bin Euro olan başka bir daire tuttuğu öğrenildi. Bu arada İtalyan polisi de Can Yaman'a yapılan tacizi araştırıyor.

SAPLANTILI HAYRANI YÜZÜNDEN BAŞKA BİR EVE TAŞINMAK ZORUNDA KALDI

Rol aldığı projeler ve reklamlar sayesinde servetinin yaklaşık 10 milyon doları bulduğu konuşulan 32 yaşındaki oyuncu, özellikle ülkedeki kadınların gözdesi oldu. Ancak Can Yaman, önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bazı kişilerin hayranlığının tehlikeli boyuta ulaştığını açıkladı. Saplantılı hayranlarının Roma'daki evine kadar gelip kendisini taciz ettiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, bazı fanlarının ise daha ileriye gittiğini söyledi. İtalyan basını, başta Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri eski sevgilisi Diletta Leotta olmak üzere ünlü oyuncuyla adı anılan birçok kadının, saplantılı hayranları tarafından ölüm tehditleri aldığını yazdı. Hatta bazı fanları, Leotta'ya kanlı tehdit mektubu dahi yolladı. Saplantılı hayranları nedeniyle korkuya kapılan Can Yaman, "Roma'daki evimden başka bir yere taşınmak zorundayım" açıklaması yaptı