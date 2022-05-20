Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı

20.05.2022 16:24
Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı

Kariyeri için şimdilerde İtalya'da yaşayan 32 yaşındaki ünlü oyuncu Can Yaman, önceki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bazı hayranlarının kendisini saplantı haline getirdiğini ve Roma'daki evine kadar gelip kendisini taciz ettiklerini açıkladı. Bazı fanlarının ileriye gittiğini bu yüzden evini değiştireceğini de ekledi.

Ünlü oyuncunun, Roma'da aylık kirası 10 bin Euro olan başka bir daire tuttuğu öğrenildi. Bu arada İtalyan polisi de Can Yaman'a yapılan tacizi araştırıyor.

SAPLANTILI HAYRANI YÜZÜNDEN BAŞKA BİR EVE TAŞINMAK ZORUNDA KALDI

Rol aldığı projeler ve reklamlar sayesinde servetinin yaklaşık 10 milyon doları bulduğu konuşulan 32 yaşındaki oyuncu, özellikle ülkedeki kadınların gözdesi oldu. Ancak Can Yaman, önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bazı kişilerin hayranlığının tehlikeli boyuta ulaştığını açıkladı. Saplantılı hayranlarının Roma'daki evine kadar gelip kendisini taciz ettiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, bazı fanlarının ise daha ileriye gittiğini söyledi. İtalyan basını, başta Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri eski sevgilisi Diletta Leotta olmak üzere ünlü oyuncuyla adı anılan birçok kadının, saplantılı hayranları tarafından ölüm tehditleri aldığını yazdı. Hatta bazı fanları, Leotta'ya kanlı tehdit mektubu dahi yolladı. Saplantılı hayranları nedeniyle korkuya kapılan Can Yaman, "Roma'daki evimden başka bir yere taşınmak zorundayım" açıklaması yaptı

YORUMLAR
500
Genelkurmay Başkanı Güler, İtalyan ve Japon mevkidaşlarıyla görüştü Genelkurmay Başkanı Güler, İtalyan ve Japon mevkidaşlarıyla görüştü Tunus Açıklarında Batan Teknede 4 Göçmen Hayatını Kaybetti, 10 Kişi Kayıp Tunus Açıklarında Batan Teknede 4 Göçmen Hayatını Kaybetti, 10 Kişi Kayıp

Can Yaman, İtalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
15:40 Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim
15:34 Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:39:39. #1.13#
SON DAKİKA: Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement