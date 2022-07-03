Şarkı Arası Çay Molası - Son Dakika
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Şarkı Arası Çay Molası

03.07.2022 17:21
Şarkı Arası Çay Molası

Başarılı şarkıcı Kıraç önceki akşam Sivrihisar Belediyesi'nin düzenlediği Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı.

Zaman şarkısıyla konserine başlayan Kıraç, Gidiyorum, Endamın Yeter, Yıllar Sonra gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık on beş bin seyircinin katıldığı konserde, Şarkıcı kendi sevilen şarkılarının yanı sıra Barış Manço'nun unutlmaz eseri Gül Pembe ve Cem Karaca'nın ölümsüz eseri Tamirci Çırağını seyirciyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Sivrihısarlılara unutulmaz bir akşam yaşatan Kıraç, konserinin sonlarına doğru özel tasarlattığı Türk Bayrak'lı pelerinini giyerek ' Ne Mutlu Türküm Diyene' dedi. Sahnede yerinde duramayan şarkıcının demir zincirden yapılmış mikrofon ayaklığı da dikkat çekti. Şarkı aralarında sık sık çay içtiği görülen Kıraç'ın yan flüt perormansı da büyük beğeni topladı.

Sahneye çıkan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü' şarkıcı Kıraç'a günün anısına Sivrihisar'ın tarihi ve kültürel sembollerinin olduğu seramik heykel hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

YORUMLAR
500
Kıraç Sivrihisar'da sevenlerini coşturdu Kıraç Sivrihisar'da sevenlerini coşturdu Eskişehir'de sit alanındaki tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait tarihi eser buldu Eskişehir'de sit alanındaki tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait tarihi eser buldu
Kaynak: Snob Magazin

Barış Manço, Sivrihisar, Kıraç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkı Arası Çay Molası - Son Dakika

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