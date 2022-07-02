Şarkı Yayınlanmadan Sosyal Medyanın Diline Düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkı Yayınlanmadan Sosyal Medyanın Diline Düştü

02.07.2022 01:21
Şarkı Yayınlanmadan Sosyal Medyanın Diline Düştü

İlk olarak 2008 yılında çıkardığı 'Senden Çocuğum Olsun İstiyorum' şarkısını düzenleyerek akustik versiyonunu müzik severlerle buluşturan Berdan Mardini, şarkı çıkmadan sosyal medyaya düştü. Emoji ve capslerle Twitter'da trendtopic listesine giren Mardini, 'Senden çocuğum olsun mu?' capsleriyle görenleri kırdı geçirdi.

Sözü müziği Murat Güneş'e ait olan 'Senden Çocuğum Olsun İstiyorum' şarkısı için yeniden stüdyoya giren Mardini, "Yıllardan beri bu şarkıyı yeni bir versiyonla okumam için istek alıyordum ve şarkıyı yeniden düzenleyerek müzikseverlerin beğenisine sunduk ama şarkı çıkmadan sosyal medyanın diline düşeceğimiz aklıma gelmezdi. Millet artık evlilik teklif ederken, çocuk isterken beni kullanıyor. Ne diyeyim hepsi mutlu olsun." diyerek gülümsedi.

YORUMLAR
500
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları sürüyor Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları sürüyor Hemşire Güneş'i arama çalışmaları sürüyor Hemşire Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: Snob Magazin

Güneş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkı Yayınlanmadan Sosyal Medyanın Diline Düştü - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 01:27:29. #1.11#
SON DAKİKA: Şarkı Yayınlanmadan Sosyal Medyanın Diline Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement