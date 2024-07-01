Şarkıcı Aslı Hünel, Gelin Evi yarışmasından ayrıldı - Son Dakika
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Şarkıcı Aslı Hünel, Gelin Evi yarışmasından ayrıldı

Şarkıcı Aslı Hünel, Gelin Evi yarışmasından ayrıldı

Başarılı şarkıcı Aslı Hünel, uzun zamandır sunuculuğunu yaptığı Gelin Evi yarışmasından ailesiyle yeterince zaman geçiremediği gerekçesiyle ayrıldı.

01.07.2024 13:35
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Uzun zamandır Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi yarışmasının sunuculuğunu üstlenen şarkıcı Aslı Hünel, programından ayrıldı.

AİLESİYLE ZAMAN GEÇİRECEK

Magazin Burada'da yer alan habere göre, Aslı Hünel 3 sezondur sunuculuğunu yaptığı Gelin Evi yarışmasında başarılı bir reytinge ulaştı. Uzun saatler süren çekimlerden dolayı zorlanan şarkıcı, yeni sezonda ekipte olmama kararı aldı. Vaktinin büyük bir kısmını ailesiyle ve dinlenerek geçirmek isteyen Hünel, herhangi bir açıklama yapmadı.

YARIŞMACILARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Aslı Hünel, geçtiğimiz bölümlerle birbiriyle tartışan ve kendisini dahi dinlemeyen gelinlere sinirlenerek "Ben kalkayım siz devam edin. Çok saygısızsınız. Masada bağırılmasını istemiyorum demiştim. Neyi paylaşamıyorsunuz sakin, çok ayıp. Bazı şeyleri zehir ediyorsunuz" demişti.

Şarkıcı Aslı Hünel, Gelin Evi yarışmasından ayrıldı
Şarkıcı Aslı Hünel, Gelin Evi yarışmasından ayrıldı

Aslı Hünel, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Aslı Hünel, Gelin Evi yarışmasından ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Aslı Hünel, Gelin Evi yarışmasından ayrıldı - Son Dakika
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