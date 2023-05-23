Şarkıcı Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler ile çektirdiği fotoğrafın aynısını Murda'yla da verdi - Son Dakika
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Şarkıcı Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler ile çektirdiği fotoğrafın aynısını Murda'yla da verdi

23.05.2023 14:57

Ünlü şarkıcı Hadise, yalnızca 4 ay evli kaldığı eski eşi Mehmet Dinçerler ile nişanında verdiği pozu bu defa da birlikte düet yaptığı Rapçi Murda'yla verdi.

Şarkılarıyla gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz sene nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuş ancak 4 ay sonra tek celsede boşanmışlardır. Nişan ve nikah törenini gözlerden uzak yapan Hadise'nin düet yaptığı Murda ile verdiği pozdaki detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

AYNI POZU VERDİ

Düğünden önce verdiği bir konserinde Mehmet Dinçerler ile nişan fotoğraflarını yayınlayan Hadise, aylar sonra aynı pozu bu sefer de rapçi Murda ile verdi. Murda ile "Sen Dönene Kadar" şarkısının klibi için kamera karşına geçen Hadise, verdikleri pozları da 14,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

Hadise, aylar önce Mehmet Dinçerler'le verdiği pozu şimdi de Murda ile çektirdi
Hadise, aylar önce Mehmet Dinçerler'le verdiği pozu şimdi de Murda ile çektirdi
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Hadise, aylar önce Mehmet Dinçerler'le verdiği pozu şimdi de Murda ile çektirdi Hadise, aylar önce Mehmet Dinçerler'le verdiği pozu şimdi de Murda ile çektirdi

Mehmet Dinçerler, Hadise, Murda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler ile çektirdiği fotoğrafın aynısını Murda'yla da verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler ile çektirdiği fotoğrafın aynısını Murda'yla da verdi - Son Dakika
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