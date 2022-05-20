Şarkıcı İrem Derici, Cem Belevi sorusunu duyunca küplere bindi: Bana çöp sormayın - Son Dakika
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Şarkıcı İrem Derici, Cem Belevi sorusunu duyunca küplere bindi: Bana çöp sormayın

20.05.2022 09:52

İhanete uğradığını öne süren şarkıcı İrem Derici, gittiği ödül töreninde basın mensuplarına Belevi hakkında konuşmak istemediğini söylemişti. Derici, bir muhabirin ısrarlı Cem Belevi soruları karşısında "Bana bir daha çöp sormayın" diyerek eski sevgilisine tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, ihaneti affettiği Cem Belevi tarafından geçtiğimiz haftalarda ikinci kez aldatıldı. İkinci kez uğradığı ihaneti affetmeyen Derici, her açıklamasında Belevi'ye öfke kusmaya devam ediyor. Genç popçu için daha önce "Çeyrek popçu" ve "İblis" diyen Derici, önceki akşam katıldığı davette yine sinirlerine hakim olamadı.

"ARKADAŞLARIM VE AİLEMİN RİCASINDAN DOLAYI SUSUYORUM"

Geçtiğimiz günlerde Sultangazi'de verdiği konser öncesi konuşan İrem Derici, Cem Belevi için "Bu son konuşmamız olsun. Daha fazla devam etmesini istemiyorum. Benim kalbim böyle mevzular için biraz minnoş. Ama elimde olan bir şeyleri paylaşmıyorsam, çalışma arkadaşlarım ve ailemin ricasıyla susuyorum. Yoksa beni herkes tanır beni kimse susturamaz. Artık susmak gerekiyor, uzamasın. Köpek gibi sevmeye ve insanlara inanmaya devam edeceğim. Çünkü bir kişinin iblisliğini bütün erkek milletine atmak olmaz" dedi.

"KONSERİMDEKİ KAVGADA SES MASAMIZ ZARAR GÖRÜNCE SAHNEDEN İNDİM"

Önceki akşam bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derici, yoğun konser maratonundan dolayı bu sene kısa bir tatil yapabileceğini söyledi. Sultangazi'deki konserinden çıkan kavga hakkında konuşan Derici, "Kavganın bir kısımdan sonrasına ben de hakim değilim. Israrla devam etmek istedim ama çıkan arbedede bizim ses masası da tahrip gördüğü için geri çıkamadım. Çok üzüldüm, o kadar insan eğlenmek için geldi. Ben sahneden inerken havada demir bariyerler uçuşuyordu. Tekrardan Sultangazi'ye gidip konser vermek istiyorum" dedi.

"BANA ÇÖP SORMAYIN"

Son açıklamasında Cem Belevi hakkında bir daha konuşmak istemediğini belirten Derici, konuyu açmak isteyen basın mensuplarını durdurdu. Röportajını bitirdikten sonra kameralara poz veren şarkıcı, bir muhabirin Cem Belevi hakkındaki sorusu karşısında sinirlenerek "Bana çöp sormayın olur mu?" diyerek sinirlendi.

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Son Dakika Magazin Şarkıcı İrem Derici, Cem Belevi sorusunu duyunca küplere bindi: Bana çöp sormayın - Son Dakika


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