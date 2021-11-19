Şarkıcı Pamela yıllara meydan okuyor! Son hali şaşırttı

Yakın bir arkadaşıyla akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Pamela Spence, spor giyimi ve yıllara meydan okuyan fiziği ile dikkatleri üzerinde topladı.

Uzun süre yeni sezon ürünleri inceleyen ve alışverişin keyfini çıkaran başarılı sanatçı, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra "Kolay gelsin" demekle yetindi.

48 yaşındaki sanatçının son halini görenler, "Hiç yaşlanmıyor" ve "Resmen yıllara meydan okuyor" yorumunu yaptı.