Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Uçankuş TV'de yayınlanan Pazar Magazin'in bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Reyhan Karaca oldu. Sevdik Sevdalandık şarkısıyla adını duyuran sanatçı, özel hayatıyla ilgili de çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
"Asla dediğim her şeyi yaşadım" diyen Reyhan Karaca, yıllar önce evli bir adama aşık olduğunu itiraf etti. Yaşadıklarını anlatan Karaca, "Olmamam gereken birine aşık oldum. Ama çabuk yırttım kendimi çektim hemen" ifadelerini kullandı.
50 yaşındaki Reyhan Karaca, geçtiğimiz günlerde değişimiyle adından söz ettirdi. Yüzünde küçük dokunuşlar yaptıran Karaca, verdiği kilolardan sonra bambaşka birine dönüştü.
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