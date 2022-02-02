Üye Girişi
Şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile evleneceği yönündeki iddiaları yalanladı: Yok öyle bir şey - Son Dakika

Şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile evleneceği yönündeki iddiaları yalanladı: Yok öyle bir şey

02.02.2022 23:52

Oyuncu İlker Kaleli ile mutlu bir ilişkisi yaşayan şarkıcı Sıla, ortaya atılan evlilik iddiaları hakkında net konuştu. Sıla, "Yok öyle bir şey" diyerek Kaleli ile evlilik hazırlığı yaptığı yönündeki iddiaları reddetti.

Oyuncu İlker Kaleli ile dolu dizgin aşk yaşamaya devam eden Sıla önceki gün Nişantaşı'nda bir modacı çıkışı objektiflere yansıdı. İçeride yaklaşık iki saat kalan ve özel minibüsünü beklediği sırada yanındaki arkadaşlarıyla kapı önünde görüntülenen şarkıcı, sevgilisi İlker Kaleli ile evlilik hazırlığı yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını "Yok öyle bir şey" diyerek açıkladı.

AHMET KURAL HAKKINDA KONUŞMADI

Sıla ayrıca aralarındaki darp davasında kendisini dövdüğü iddiasıyla eski sevgilisi Ahmet Kural'ın geçtiğimiz günlerde üç ayrı suçtan bir yıl 4 ay 20 gün hapis cezasının kesinleşmesi ile ilgili olarak ise sessizliğini korudu. Avukatı Rezan Epözdemir'in "Geç de olsa adalet tecelli ettiği için mutluyuz" açıklamasına karşın konuşmaktan kaçınan Sıla "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" ifadesini kullandı.

Ünlü şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile evleneceği yönündeki iddialara tek kelime ile yanıt verdi: Yok öyle bir şey
Ünlü şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile evleneceği yönündeki iddialara tek kelime ile yanıt verdi: Yok öyle bir şey
YORUMLAR
500

İlker Kaleli, Nişantaşı, Evlilik, Sıla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile evleneceği yönündeki iddiaları yalanladı: Yok öyle bir şey - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
23:52 Şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile evleneceği yönündeki iddiaları yalanladı: Yok öyle bir şey
23:30 Gazeteci Cem Küçük'ten gündem olacak sözler: Marketlerde fiyatlara ekstra bir zam gelmedi
23:28 İnternetteki sebze ve meyve fiyatları şaşkınlık yarattı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı
23:05 Erdoğan "Kaçacak delik bulamadılar" demişti, hareketin en özel anları yayınlandı
23:03 Yerli otomobil TOGG'da merak edilen soru cevaplandı! Bakan Varank, satışa çıkacağı tarihi verdi
22:31 Zonguldak'ta heyelan evlerin yollarını komple kapattı! İşten dönen mağdur vatandaş ne yapacağını bilemedi
22:26 Dünya bu kazıyı konuşuyor! Mezarın içinde bulunan kesik başlı at nedeniyle devlet büyükleri arandı
22:02 Bursa'da feci olay! Kavga ettiği babasını ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü
21:59 Babası ve en yakın arkadaşını evde cinsel ilişkiye girerken basan genç kız darmadağın oldu
21:42 İstanbul kara kışta gazsız kaldı! Vatandaş mağdur oldu, kesinti saatlerce devam edecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 00:00:27. #1.12#
SON DAKİKA: Şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile evleneceği yönündeki iddiaları yalanladı: Yok öyle bir şey - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement