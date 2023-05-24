Şarkıcı Simge Sağın ile Koray Avcı'nın adı aşk dedikodusuyla anılıyor! Sağın'ın menajerinden yalanlama geldi

3 cesedin bulunmasıyla başlayan soruşturmada, korkunç bir gerçek daha ortaya çıktı

Şarkıları ve sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından sıkça söz ettiren Simge Sağın bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. 41 yaşındaki Simge Sağın'ın kendisinden 8 yaş küçük Koray Avcı ile aşk yaşadığı iddia edildi. Kısa sürede konuşulmaya başlanan aşk iddiasına yanıt gecikmedi.

MENAJERİNDEN JET YANIT GELDİ

Uzun bir süredir teknede yaşayan Koray Avcı ile Simge Sağın'ın yakınlaştığı ve bir süredir gizlice aşk yaşadığı iddia edildi. Simge Sağın'ın menajeri Özgür Aras ise çıkan aşk iddiasının ardından yaptığı açıklamada "Sanatçım Simge Sağın hakkında bugün basında çıkan aşk haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diyerek söylentileri yalanladı.

Simge Sağın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu sıralar sevgilim yok maalesef, keşke olsaydı. Ve buradan adaylara sesleniyorum; ellerini çabuk tutsunlar, artık çok sıkıldım. Yeter bu yalnızlık" demişti.