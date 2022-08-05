Hilal Cebeci meme kanseri olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Hilal Cebeci meme kanseri olduğunu açıkladı

05.08.2022 14:11

Şarkıcı Hilal Cebeci'ye meme kanseri teşhisi konuldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak erken teşhise vurgu yapan 46 yaşındaki Cebeci, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı.

90 ve 2000'li yıllarının unutulmaz isimlerinin başında gelen Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından meme kanseri teşhisi konulduğunu duyurdu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Cebeci, paylaşımı kaldırarak bir video yayınladı.

"LÜTFEN MEME KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan 46 yaşındaki Hilal Cebeci, "Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi, korkmayın ben çok iyiyim, sürekli paylaşım istiyorsun ama biraz yoğunum, çok başında yakaladık, ameliyat olacağım, geçip gidecek, üzülmeyin. Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın, hepinizi çok seviyorum. Her şey süper, tam müziğe geri döneyim derken çıktı ama olsun ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim" ifadelerini kullandı.

Hastalığını farkındalık yaratmak için paylaştığını söyleyen ünlü isim, paylaşımını dakikalar içinde sildi. Bir video yayınlayan Cebeci, eşi kızdığı için paylaşımı silmek zorunda olduğunu söyledi.

Şarkıcı Hilal Cebeci'ye meme kanseri teşhisi konuldu
Şarkıcı Hilal Cebeci'ye meme kanseri teşhisi konuldu
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Son Dakika Magazin Hilal Cebeci meme kanseri olduğunu açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hilal Cebeci meme kanseri olduğunu açıkladı - Son Dakika
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