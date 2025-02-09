Yakın zamanda çıkardığı cinsel içerikli sözlerin bulunduğu şarkı ile tepkilerin odağına yerleşen Turbo Turabi, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın hamlesiyle köşeye sıkışmıştı.
4 günde 2 milyondan fazla izlenme alan skandal şarkısı popüler video izleme sitelerinden tek tek silinen Turabi, bakanlığın bu hamlesine yanıt niteliğinde yeni bir şarkı çıkardı.
Turabi'nin çıkardığı "Dur Abi, Sus Abi" isimli yeni şarkının sözleri ise şu şekilde;
"Ulan abi
Bundan sonra dur abi, sus abi
Bir ağzını diktir git abi
Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi
Bundan sonra dur abi, sus abi
Bir ağzını diktir git hadi
Bir ağzını diktir git hadi
Hay ben senin abi, lütfen burdan
Bir kalk git abi, git hadi."
Son Dakika › Magazin › Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı - Son Dakika
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