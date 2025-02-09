Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı - Son Dakika
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Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı

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Cinsel içerikli sözler içeren şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişim engeli getirilen Turabi yeni bir şarkı çıkardı. Bakanlığın hamlesine bir yanıt olarak yorumlanan "Dur Abi, Sus Abi" şarkısında dikkat çeken ifadeler yer alıyor.

09.02.2025 09:17
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Yakın zamanda çıkardığı cinsel içerikli sözlerin bulunduğu şarkı ile tepkilerin odağına yerleşen Turbo Turabi, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın hamlesiyle köşeye sıkışmıştı.

YENİ ŞARKI HAYLİ MANİDAR

4 günde 2 milyondan fazla izlenme alan skandal şarkısı popüler video izleme sitelerinden tek tek silinen Turabi, bakanlığın bu hamlesine yanıt niteliğinde yeni bir şarkı çıkardı.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Turabi'nin çıkardığı "Dur Abi, Sus Abi" isimli yeni şarkının sözleri ise şu şekilde;

"Ulan abi

Bundan sonra dur abi, sus abi

Bir ağzını diktir git abi

Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi

Bundan sonra dur abi, sus abi

Bir ağzını diktir git hadi

Bir ağzını diktir git hadi

Hay ben senin abi, lütfen burdan

Bir kalk git abi, git hadi."

Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi\'den manidar yeni şarkı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3-sayfa, Magazin, Sözler, Turabi, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Mehmet Aytekin:
    buna şarkı diyenin taaaa 122 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kim bu dallama 112 4 Yanıtla
  • Vatanperver:
    rap saçmalığı acilen ysaklanmalı.. 90 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yaprağım kurabi 77 12 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    tan bir at hırsızı 74 1 Yanıtla
  • Ömer Göğalp:
    şarlatan 72 1 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    ilahi söylese sıhıntı yoğudu 6 63 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    abd de evi yanınca bu beyin uçmuş 62 1 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    şarkıya bak yaprağımın kafası 58 3 Yanıtla
  • Gökhan Bey:
    Duygu dolu.. 34 8 Yanıtla
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