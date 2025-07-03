Sean 'Diddy' Combs'a kefalet reddi

Amerikalı müzik yapımcısı ve iş insanı Sean "Diddy" Combs'un, devam eden federal davasında sunduğu 1 milyon dolarlık kefalet teklifi mahkeme tarafından reddedildi. Yargıç Arun Subramaniam, Combs'un geçmişte sergilediği şiddet davranışları ve savunma ekibinin duruşma süresince bu şiddeti açıkça kabul etmesini gerekçe göstererek, sanığın özgürlüğüne dair talebi uygun bulmadı.

Combs'un savunma ekibi, sunulan kefalet paketinde müzik yapımcısının pasaportunu teslim etmeye, ayak bileği monitörü takmaya ve seyahatlerini sınırlandırmaya hazır olduğunu belirtmişti. Ancak yargıç, bunun toplum güvenliğini sağlamak adına yeterli olmadığını ifade etti. Kararın ardından Combs'un yüz ifadesinin değiştiği, moralinin ciddi şekilde bozulduğu gözlemlendi. Ünlü yapımcı, şimdilik federal gözaltında kalmaya devam edecek. Cezalandırma duruşması için geçici tarih olarak 3 Ekim belirlenirken, savunma ekibinin bu tarihi öne çekme talebi hakkında karar verilecek ara duruşma ise 8 Temmuz'da yapılacak.

Mahkeme, ayrıca Combs'un 2016 yılında InterContinental Oteli'nde şarkıcı Cassandra "Cassie" Ventura'ya uyguladığı şiddeti gösteren güvenlik kamerası kayıtlarını da dikkate aldı. Yargıç, Combs'un şiddet eğiliminin sadece geçmişle sınırlı kalmadığını; Beverly Hills ve Miami'deki mülklere yapılan polis baskınlarının ardından yaşanan olayların da bu tabloyu pekiştirdiğini vurguladı. Özellikle Haziran 2024'te, Combs'un evlerinde yapılan aramalardan sonra ismi "Jane" olarak geçen bir başka kişiyle ilgili ortaya çıkan yeni iddialar da yargıcın kararında etkili oldu. Subramaniam, bu durumun sanığın yasalara karşı duyarsızlığını ve şiddete eğilimini gözler önüne serdiğini belirtti.

HANGİ SUÇLARDAN BERAAT ETTİ, HANGİLERİNDEN SUÇLU BULUNDU?

Sean "Diddy" Combs hakkında devam eden davada jüri kararını verdi. Buna göre Combs, bazı ağır suçlamalardan beraat ederken, iki ayrı suçtan ise suçlu bulundu. Jüri, Combs'u örgütlü suç (racketeering conspiracy) ve iki ayrı cinsel istismar davasından (biri eski sevgilisi Cassandra Ventura, diğeri kimliği gizli tutulan bir kadınla ilgili) beraat ettirdi. Bu karar, özellikle "örgütlü suç" başlığının ömür boyu hapis cezası gerektirmesi nedeniyle dava sürecinde kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ancak jüri, Combs'u fuhuş amacıyla insan taşımak suçundan iki ayrı eylem nedeniyle suçlu buldu. Bu suçların her biri 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Öte yandan, söz konusu maddelerde minimum ceza şartı bulunmaması, mahkemenin daha kısa süreli bir hapis cezası verme ihtimalini de beraberinde getiriyor.

DİDDY'NİN "KİRLİ GEÇMİŞİ"

"Puff Daddy" ve "Diddy" lakaplı Combs, seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirilmişti. İddianamede Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti. Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.