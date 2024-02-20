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Şebnem'in hastaneye yatırılışı gündeme bomba gibi düşer. Kamuoyu bu haberle çalkalanırken Mesut, Şebnem'i bu durumdan kurtarmak için harekete geçer.

Onur ve Aysel arasındaki gerilim Aysel'in Demir'i eve getirmesiyle artar. Beklenmeyen bir misafirin gelişi Melisa için işleri zorlaştırır. İntikam planını devreye sokan Şebnem ise hastaneye kapatılmasının bedelini ödetmeye kararlıdır.

Niyazi cinayetini öğrenen Onur ise Şebnem'i köşeye sıkıştırmaya başlamıştır. Bütün bu olanlardan sonra Şebnem, büyük bir yol ayrımının eşiğine gelmiştir.