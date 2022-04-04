Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu - Son Dakika

Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol alan oyuncu Seda Güven, bir süredir ekranlardan uzakta bir yaşam sürüyor. Sosyal medya hesabından hayranlarına müjdeli bir haber veren Güven, karnı burnunda paylaşımda bulundu.

OĞLU İLE VERDİĞİ POZ İLE HAMİLE HABERİNİ PAYLAŞTI

İkinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Seda Güven, oğlu Yiğit Ali ile çekilen fotoğraflarını yayınladı. Ünlü oyuncu fotoğrafın altına "Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?" notunu düştü.