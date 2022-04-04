Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu - Son Dakika
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Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu

04.04.2022 11:13
Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu

Oyuncu Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş ve 2020'de oğlu Yiğit Ali'yi dünyaya getirmişti. Güzel oyuncudan sevindiren haber geldi. Seda Güven, "Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?" notuyla 2. kez hamile olduğunu duyurdu.

Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol alan oyuncu Seda Güven, bir süredir ekranlardan uzakta bir yaşam sürüyor. Sosyal medya hesabından hayranlarına müjdeli bir haber veren Güven, karnı burnunda paylaşımda bulundu.

OĞLU İLE VERDİĞİ POZ İLE HAMİLE HABERİNİ PAYLAŞTI

İkinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Seda Güven, oğlu Yiğit Ali ile çekilen fotoğraflarını yayınladı. Ünlü oyuncu fotoğrafın altına "Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?" notunu düştü.

Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu
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Kaynak: Snob Magazin

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SON DAKİKA: Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu - Son Dakika
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