Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtığını iddialarına ilk kez cevap verdi. Snob Magazin'e konuşan başarılı sanatçı, Çağlayan'la aşk yaşamadığını belirtti. Sayan, organizatörün bir konserinde sadece sahne alacağını söyledi.

Sayan, Star TV'de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programıyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği yedi ay sürmüştü.