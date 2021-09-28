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Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı - Son Dakika

Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı

28.09.2021 15:19

Sabahın Sultanı Seda Sayan programına konuk olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, canlı yayında göbek attı. Küçükpolat'ın dansı karşısında şaşkın tavırlar sergileyen Sayan ise dakikalarca alkış tuttu.

Hafta içi her gün Star TV ekranında yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan, programında ilginç anlar yaşandı. Sağlık hakkında soruları yanıtlamak için canlı yayına çıkan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, dans şovuyla herkesi şaşkına çevirdi.

ROMAN HAVASINI KURTLARINI DÖKTÜ

Canlı yayında seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Küçükpolat, müziği duyunca topuklu ayakkabı ve kırmızı elbisesiyle kurtlarını döktü. Roman havasında göbek atan Küçükpolat'ı izleyen Seda Sayan ise dakikalarca alkış tuttu.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı, Seda Sayan'ın canlı yayında göbek attı

"LİNÇ DE YEDİM ÖVGÜ DE ALDIM"

Dans şovunun kısa sürede gündem olmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Küçükpolat, "Bu kadar ses çıkaracağını düşünmemiştim. Linç de yedim övgü de aldım. Ama canlar ben böyleyim değişmem. İstesem de değişemem. Ruhum istiyor ben yapıyorum. Sevenlere de sevmeyenlerime de duyurulur" dedi.

Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı

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Son Dakika Magazin Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı - Son Dakika
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