Sedat ve Nalan barışacak mı? Rafet Koroğlu, şirketi kurtarabilecek mi?

Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Serifogluve Nur Sürer gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, 27. bölüm ile ekranlardaydı.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sedat'ın Melisa ile çekilmiş görüntülerini izleyen Nalan, Sedat'ın tüm ısrarı ve pişmanlığına karşın oteli terk eder. Nalan'dan Melisa'nın Sedat ile geçmişini öğrenen Muzo ise Melisa'yı İzmir'e göndermeyi kafasına koyar. Sedat'ın Feride'den yardım istemesi üzerine devreye giren Feride'nin ise her zamanki gibi bir planı vardır. Cavit'in ortaklığını reddeden Rafet ve Koroğlu ailesi içinse, işler çok yolunda gitmez.