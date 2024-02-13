Seksendört, 'Bir Aşk' adlı EP'sini yayınladı - Son Dakika
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Seksendört, 'Bir Aşk' adlı EP'sini yayınladı

Seksendört, \'Bir Aşk\' adlı EP\'sini yayınladı

Seksendört'ün 'Bir Aşk' adlı EP'si, 'Mutfak' ve 'Yara' şarkılarıyla birlikte toplam üç şarkı içeriyor. Arif Erdem'in gruba dönüşüyle orijinal kadrosuna kavuşan Seksendört'ün EP'sinde Arif Erdem'in imzası bulunuyor. EP, Super Size Recording'te kaydedildi ve mix-masteringi Barış Büyük tarafından yapıldı. Kapak tasarımında ise Japonların ünlü felsefi sanatı Kintsugi göndermesi kullanıldı.

13.02.2024 22:13
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Çıkış şarkısı EP ile aynı adlı "Bir Aşk" olan çalışmada; "Mutfak" ve geçtiğimiz yıl yayınlanan "Yara" ile beraber, ikisi yeni olmak üzere toplam üç şarkı yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl Arif Erdem'in gruba dönüşüyle yeniden orijinal kadrosuna kavuşan Seksendört'ün kendine özgü yorumuyla harmanlanan EP'deki şarkılarda yine Arif

Erdem'in imzası bulunuyor. Super Size Recording'te (Budapest) kaydedilen Ep'nin kayıtları Dexter, mix- masteringi Barış Büyük'e ait. Tuşlu çalgılarda ise Günce Işık imzası bulunuyor.

Seksendört – Bir Aşk EP'sinin dikkat çekici kapak tasarımında ise Japonların ünlü felsefi sanatı Kintsugi göndermesi kullandı.

Kaynak: Magazinkolik

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