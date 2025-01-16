Selahattin Paşalı'dan kızı Pera ile 'Masumiyet Müzesi' pozu - Son Dakika
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Selahattin Paşalı'dan kızı Pera ile 'Masumiyet Müzesi' pozu

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Set ekibiyle beraber Masumiyet Müzesi'ne giden Selahattin Paşalı, minik kızı ve eşi Lara Paşalı ile objektif karşısına geçti.

16.01.2025 12:13  Güncelleme: 13:00
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Orhan Pamuk'un aynı adlı eserinden uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisi ile ekrana dönmek için gün sayan Selahattin Paşalı, kızı Pera ile setten bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Ömer dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yapan ünlü oyuncu Selahattin Paşalı, şimdilerde Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı romanından uyarlanan dizide Eylül Lize Kandemirli ile rol alacak.

Zeynep Günay'ın yönettiği, çekimleri süren dizide Kemal karakterine hayat verecek olan Selahattin Paşalı, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

"LARA'YA VE PERA'YA"

Set ekibiyle beraber Masumiyet Müzesi'ne giden Selahattin Paşalı, kendisiyle birlikte gelen kızı ve eşi Lara Paşalı ile fotoğraflar çekti.

Ünlü oyuncu, eşi ve kızını paylaştığı gönderiye "Lara'ya ve Pera'ya…" notunu düştü.

Selahattin Paşalı'dan kızı Pera ile 'Masumiyet Müzesi' pozu

MASUMİYET MÜZESİ'NİN KONUSU

Masumiyet Müzesi'nin 1975 yılında başlayan hikayesi, tekstil zengini Basmacı ailesinin 30 yaşındaki oğulları Kemal ile uzak akrabaları Keskin ailesinin 18 yaşındaki kızı Füsun arasındaki aşkı konu alıyor.

Masumiyet Müzesi dizisi, 2026 yılında izleyici karşısına çıkacak.

Selahattin Paşalı\'dan kızı Pera ile \'Masumiyet Müzesi\' pozu

Selahattin Paşalı, Kültür Sanat, Sosyal Medya, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selahattin Paşalı'dan kızı Pera ile 'Masumiyet Müzesi' pozu - Son Dakika

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