Selahattin ve Lara Paşalı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Selahattin ve Lara Paşalı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Selahattin ve Lara Paşalı\'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın boşanacağı yönündeki iddialar, oyuncunun menajerlik şirketi tarafından yalanlanmıştı. Ayrılık söylentilerinin ardından Lara Paşalı, eşiyle ayna karşısında çekildiği fotoğrafı paylaşarak iddialara yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın boşanacağı yönündeki iddialar magazin dünyasında konuşulurken çiftten dikkat çeken bir hamle geldi. Menajerlik şirketinin ayrılık haberlerini yalanlamasının ardından Lara Paşalı, eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı yayımlayarak iddialara yanıt verdi.

BOŞANACAKLARI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

2022 yılında evlenen Selahattin ve Lara Paşalı'nın yeniden ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Daha önce evliliklerinde yaşadıkları sorunların ardından ilişkilerine bir şans daha verdikleri belirtilen çiftin boşanacağı iddiaları üzerine Selahattin Paşalı'nın menajerlik şirketinden açıklama yapılmıştı.

Şirket, çiftin boşanacağı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.

Selahattin ve Lara Paşalı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

TEK KAREYLE İDDİALARA YANIT VERDİLER

Açıklamanın ardından Lara Paşalı'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Lara Paşalı, eşi Selahattin Paşalı ile ayna karşısında çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından yayımladı.

Çiftin birlikte verdiği poz, boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt olarak yorumlandı.

2022 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, 2022 yılında hayatlarını birleştirmişti. Aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan çift, ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Selahattin PaşalıEvlilikMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
Latin Grammy’ye öyle bir kıyafetle geldi ki Görenler gerçek sandı Latin Grammy'ye öyle bir kıyafetle geldi ki! Görenler gerçek sandı
Kasap mı market mi Adana’da kıymanın kilosunda 500 liralık fark Kasap mı market mi? Adana'da kıymanın kilosunda 500 liralık fark
Arnavutköy’ün Suat Usta’sı 7 yıllık yalnızlığa son verdi: Yeğeni vesile oldu Arnavutköy'ün Suat Usta'sı 7 yıllık yalnızlığa son verdi: Yeğeni vesile oldu
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun’un sözlerine yanıt verdi Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerine yanıt verdi
12:14
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet
Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
12:10
ABD’de işler çığırından çıktı 875 uçuş daha iptal edildi, Beyaz Saray alarma geçti
ABD'de işler çığırından çıktı! 875 uçuş daha iptal edildi, Beyaz Saray alarma geçti
11:52
Milei’nin şovları tartışılırken Arjantin’in borcu 532 milyar dolara ulaştı
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı
11:20
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi “Vakti gelmiştir“
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:26:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Selahattin ve Lara Paşalı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android