Serap Paköz kimdir? Serap Paköz kaç yaşında ve nereli? Serap Paköz biyografisi

Star TV'de yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programı, yaşanmış hikayeleri ve faili meçhul dosyaların gün yüzüne çıkararak, kayıpların bulunduğu, ayrı kalanların kavuşacağı ve çözülmemiş cinayetlerin sonuca kavuşturarak "Gerçeğin Peşinde" konu alan bir programdır. Serap Paköz'ü merak eden seyirci, Serap Paköz kimdir? Serap Paköz kaç yaşında ve nereli? soruları gündeme geliyor. Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programı herkes tarafından yoğun ilgi ile izleniyor. Serap Paköz kaç yaşında ve kimdir sorularını araştıran vatandaşlar Serap Paköz kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Serap Paköz kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SERAP PAKÖZ KİMDİR?

Serap Paköz 15 Haziran 1965, Ankara doğumludur. Serap Paköz, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken TRT'nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı. 1997 yılında Kanal D'de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve atv'de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti. Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Show TV'de Bizbize programını hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza programını hazırlayıp sundu. 2012 yılında atv'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu. 2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programını hazırlayıp sunmuştur. 29 Mayıs 2017 tarihinden beri TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sunmuştur. Fakat 28 Haziran 2019 tarihinde TV8 ekranlarındaki son Gerçeğin Peşinde programını sunmuştur ve program yeni sezonda Star TV'ye geçmiştir. Sunucusu da İnci Ertuğrul olmuştur. Fakat 2020- 2021 sezonundan itibaren tekrar Star TV'deki Gerçeğin Peşinde programını sunmaktadır.