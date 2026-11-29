Kızılcık Şerbeti dizisinde Başak karakterine hayat veren Seray Kaya'nın özel hayatında yeni bir gelişme yaşandı. İş insanı İdris Aybirdi ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren oyuncunun ilişkisini sonlandırdığı bildirildi.

ALDATMA İDDİASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, 2019 yılında İdris Aybirdi ile evlenmişti. Haziran 2025'te oğulları Pamir'i kucaklarına alan çift, yaklaşık 7 yıllık evliliklerini bu yıl sonlandırmıştı.

İdris Aybirdi - Sahra Işık

Sahra Işık, boşanmanın ardından eski eşinin kendisini Seray Kaya ile aldattığını öne sürmüş, Aybirdi ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

EKİM AYINDA AŞKLARINI İLAN ETMİŞLERDİ

İdris Aybirdi, ekim ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Seray Kaya ile birlikteliğini duyurmuştu. Ancak ikilinin ilişkisi uzun sürmedi.

MEĞER ÜÇ HAFTA ÖNCE AYRILMIŞLAR

Magazin Hattı'ndan İbrahim Savun'un haberine göre Seray Kaya ile İdris Aybirdi, yaklaşık üç hafta önce karşılıklı anlaşarak ilişkilerini bitirdi.