Sevgilisiyle Alışverişte - Son Dakika
Üye Girişi

Sevgilisiyle Alışverişte

27.07.2022 23:06
Sevgilisiyle Alışverişte

Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı Chloe Loughnan çocukluk arkadaşı hemşerisi olan yeni aşkı futbolcu Fergus Hennessy ile İstanbul tatiline devam ediyor. Önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş yapan sevgililer çıkışta objektiflere mutluluk pozu verdiler.

Chole Loughnan yeni sevgilisiyle tanışma süresi ve gelecek planları hakkında, 'Bizim İrlanda'da çok fazla ünlüler yok. O yüzden çok alışamadı böyle ilgiye. Eskiden bu yana tanışıyoruz.' dedi. Evlilik düşünceniz var mı sorusuna ise, 'Kim bilir. Olabilir aslında.' yorumunu yaptı.

Magazin programı sunuculuğuna başlayan İrlandalı güzel Serdar Ortaç evlilik ya da aşk haberlerini sunar mısınız? Sorusuna ise, 'Artık magazin işinin içindeyim, programda her şeyi öğreniyorum. Her hafta benim için daha kolaylaşıyor. Tabii ki de kötü haberler gelmesin. Güzel haberleri gelsin. Sunarım.' dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisiyle Alışverişte - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
22:42 Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne erken veda! Dinamo Kiev, uzatma devresinde bulduğu golle turu geçen taraf oldu
21:53 Dinamo Kiev'in golü Fenerbahçeli taraftarı sinirlendirdi! Statta dakikalarca "Vladimir Putin" tezahüratı yapıldı
21:41 Maçın gidişatını etkileyen an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı
21:07 FED, politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarttı!
20:50 Tepkilerin odağı oldu! Ukrayna ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasında sınırını aştı
20:29 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi
19:59 Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
19:37 Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı
19:33 Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı
19:27 Koronavirüs karantinası sona eren ABD Başkanı Biden: Aşılar sayesinde tedavi sürecini sorunsuz atlattım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 23:06:09. #1.12#
SON DAKİKA: Sevgilisiyle Alışverişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement